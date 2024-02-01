شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح العمليات يرصد كواليس الهدنة الجديدة بين إسرائيل والمقاومة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش برنامج مسرح العمليات، تقديم الكاتب الصحفى زكى القاضى، مدير تحرير الخليج 365، تفاصيل وكواليس الهدنة المرتقبة فى فلسطين، وما هى المؤشرات التى تدور حاليا فى الكواليس، والتى تنتظر مقاربات أشمل بين حكومة الاحتلال الإسرائيلى وبين فصائل المقاومة فى غزة.

ورصد البرنامج أبرز المؤشرات التى تتحدث عنها التقارير الدولية فيما يخص عدد المحتجزين المنتظر الإفراج عنهم، وكذلك الأسرى الفلسطنيين، ومدة وقف إطلاق النار، فى ظل تهديد أمريكى بتوجيه ضربة للشرق الأوسط، وهى الضربة التي تنتظرها عدة دول في المنطقة، والتي تشير أصابع الاتهام لتوجيهها ضربة للقوات الأمريكية على الحدود السورية الأردنية.

كما قدم البرنامج تصورا حول تحركات اليمين المتطرف فى الداخل الإسرائيلي، وذلك فى ظل تشكيل حركات متطرفة تقف أمام معبر كرم أبو سالم لتعطيل دخول المساعدات، في نفس الوقت الذى أعاد فيه جيش الاحتلال أكثر من 100 جثة فلسطينية محللة إلى الفلسطنيين، فيما كشف البرنامج بعض الكواليس الجديدة حول اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى ابن سينا في مدينة جنين بالضفة الغربية.

يذكر أن برنامج مسرح العمليات، من تقديم الكاتب الصحفى زكى القاضى، مدير تحرير الخليج 365، ويذاع على تليفزيون وموقع الخليج 365، لمتابعة كل الأحداث المحلية والعالمية، ويناقش فى تلك الفترة تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، وكذلك الجبهات المتداخلة معها.