شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل البنك الأوروبى للاستثمار: 7 مليارات يورو حجم المحفظة الانمائية الموجهة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جويدو كلارى رئيس المركز الإقليمى لشمال أفريقيا والشرق الأدنى لبنك الاستثمار الأوروبى، إن المحفظة الانمائية للبنك فى مصر واسعة، تبلغ 7 مليارات يورو موجهة نحو استثمارات فى قطاعات البنية التحتية الأساسية منها النقل، والمياه، والطاقة، والأمن الغذائى، بالإضافة إلى تنمية القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف جويدو كلاري رئيس المركز الاقليمي بشمال أفريقيا والشرق، علي هامش تواجده في الإسكندرية رفقة وفد الاتحاد الأوروبي لتفقد مشروعات المياه والصرف الصحي في الاسكندرية وكفر الشيخ، إن منصة "نوافى" تدعم اولويات مصر وفقا لخطتها 2030 ، من اجل العمل علي تغيير حياة الناس للأفضل، ومساعدة المجتمعات المحلية علي مواجهة ازمات التغيير المناخي .

وبدأ وفد الاتحاد الأوروبى بمصر برئاسة السفير كريستيان بيرجر، أمس جولته داخل مدينة الإسكندرية، لتفقد مشروعات البنية التحتية والصرف الصحى بالمدينتين، كما يناقش خلال جدول أعمال مكثف، في زيارته الممتدة على مدار يومين قضايا المياه مع الشباب ورجال الأعمال من القطاع الخاص.

ويشارك في الزيارة سفراء السويد والدنمارك وفنلندا واستونيا وبلجيكا وسلوفينيا وليتوانيا واليونان وأيرلندا ومالطا وقبرص وإسبانيا والنمسا والمجر والتشيك والبرتغال ولاتفيا و سلوفاكيا ورومانيا وهولندا، بالإضافة إلى ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي.