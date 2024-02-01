شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالقاهرة والجيزة متاحة برقم الجلوس..استعلم عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظتي القاهرة والجيزة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الشهادة الإعدادية، إلكترونيًا؛ للاستعلام عنها بالرقم القومي تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك بعد اعتمادها رسميًا، حيث اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023-2024 بنسبة نجاح 78.4 %، كما اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح بلغت 80.87%.

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة الاستعلام الآن عن نتيجة الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 /2024، على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والبوابة الإلكترونية، وذلك من خلال الرابط التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

أو موقع المحافظة على اللينك التالى

http://www.cairo.gov.eg/

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة الاستعلام الآن عن نتيجة الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس من خلال الرابط التالي: https://www.gizaedu.net/

والذي أتاحته مديرية التربية والتعليم بالجيزة للاستعلام عن نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور والمساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف ووضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وحددت المديريات التعليمية والإدارات ضوابط التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، موضحة أنه بالنسبة للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من نتيجتها، على أن يسداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (35) جنيها فى المادة الواحدة.

وشددت المديريات على أنه يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها، وبعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التى أبداها الطالب أو ولى أمره يتم البت فى تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته، وفى حالة أحقية الطالب فى التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.