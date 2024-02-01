شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات توجه بإعلان نتائج امتحانات التيرم الأول لجميع صفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المديريات التعليمية الإدارات والمدارس بإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل سواء بمرحلة التعليم الأساسى أو نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى العام، مضيفة أنه قبل بدء الفصل الدراسي الثاني 10 فبراير المقبل ستكون جميع نتائج امتحانات الترم الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تم إعلانها مع فتح باب التظلم على النتائج للطلاب.

وحددت المديريات خطوات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024

أولا: صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادى:-

1-يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2-سداد الرسوم المقرره ومقدارها مبلغ (20) جنيها في المادة الواحدة وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

3-يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للإطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4-بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره ويتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

5- وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

ثالثا: الصفين الأول والثاني الثانوي:-

- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من درجاتها.

- سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (40) أربعون جنيها في المادة الواحدة وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 121 بتاريخ 29/6/2019.

- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.