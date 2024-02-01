شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 8 ساعات عن بعض مناطق المهندسين بالجيزة مساء الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق المهندسين مساء غد الجمعة، وذلك بسبب أعمال الصيانة والتطهير لشبكة الصرف الصحي بمنطقة ميت عقبة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن المناطق المتأثرة بانقطاع الخدمة: "ميت عقبة من أول شارع أحمد عرابي حتى شارع جامعة الدول العربية، ومن شارع 26 يوليو حتى الهوارى"، لافتة إلى أن الانقطاع يبدأ من الساعة الثانية عشر مساء الجمعة الموافق 2/ 2 / 2024 وحتى الساعة الثامنة صباح السبت الموافق 3 / 2 / 2024.

وأرجعت الشركة، سبب انقطاع المياه إلى أعمال الصيانة والتطهير لشبكة الصرف الصحي بمنطقة ميت عقبة، الأمر الذي يتطلب قطع المياه للقيام بأعمال التطهير.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال التطهير، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.