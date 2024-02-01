تبدأ عملها اليوم.. من هي "حنان بلخي" المديرة الإقليمية الجديدة للصحة العالمية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تبدأ اليوم الخميس، الدكتورة حنان بلخي مهام عملها كمديرة لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط ولمدة 5 سنوات، خلفًا للدكتور أحمد المنظري الذي انتهت مدة ولايته أمس الأربعاء.

وكان المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، الذي عقد في جنيف، عيَّن الدكتورة حنان بلخي من المملكة العربية السعودية مديرةً للمنظمة في إقليم شرق المتوسط، بعد أن رشحتها لشغل هذا المنصب اللجنة الإقليمية للمنظمة لشرق المتوسط.

وستكون "بلخي" أول امرأة تشغل منصب مدير المنظمة الإقليمي لشرق المتوسط.

وأشارت "بلخي" إلى التحديات العديدة التي يواجهها العالم، فإلى جانب ما نشهده من تحوُّل في الجغرافيا السياسية العالمية، وتزايد في عدد حالات الطوارئ ومعدل تكرارها، وهو ما تفاقم بسبب الظواهر المناخية الشديدة، هناك دروس لا يمكن تجاهلها في ظل خروج العالم من جائحة كوفيد-19.

وذكرت أن إقليم المنظمة لشرق المتوسط يتسم بالتنوع، فيضم اقتصادات قوية ومناطق مستقرة، إلى جانب مستويات مرتفعة من الهشاشة، وأعداد كبيرة من النازحين، ونسبة كبيرة من سكان العالم المحتاجين إلى مساعدات إنسانية، ولا سيما في السودان والأرض الفلسطينية المحتلة.

من هي حنان بلخي؟

- وُلدت الدكتورة حنان بلخي في المملكة العربية السعودية، وشغلت منصب المدير العام المساعد لمقاومة مضادات الميكروبات في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية منذ عام 2019.

- قبل ذلك، كان للدكتورة حنان تاريخ مهني متميز في الطب وفي البحوث الطبية والبحوث المتعلقة بالصحة، مع التركيز خاصةً على تحديات الصحة العامة.

- وفق منظمة الصحة العالمية، فلها باع طويل في مجال الصحة العامة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وعلى المستوى الوطني، كانت أول مديرة تنفيذية للوقاية من العدوى ومكافحتها في وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية.

- على مدار أكثر من 10 سنوات، قادت مركز مجلس التعاون الخليجي لمكافحة العدوى والمركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية المعني بالوقاية من العدوى ومكافحتها ومقاومة مضادات الميكروبات في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وتُوِّجت هذه التجربة بتعيينها أول مديرة عامة مساعدة لمقاومة مضادات الميكروبات في منظمة الصحة العالمية.

- "بلخي" هي المدير الإقليمي السابع الذي يُرشَّح لقيادة المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، وهي أول سيدة تفوز بهذا الترشيح.