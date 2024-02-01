شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 10 ملايين دولار كندى.. الموافقة على تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 402 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية الاتفاق الفرعى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وكندا، حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوى الزراعى؛ لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية فى الأراضى القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر بقيمة 10 ملايين دولار كندى.



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