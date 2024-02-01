شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات.. هل هناك ملاحقات قضائية أخرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب صدور حكم محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023 ، وتأييد حكم أول درجة، هل هناك ملاحقات قضائية أخرى في أروقة المحاكم.

حددت محكمة جنح أكتوبر جلسة 9 مارس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب فى الجنحة المباشرة من دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين وطالبت بتعويض مدنى مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه جنيه لا غير.

وتتخلص الواقعة أنه وبتاريخ سابق بدائرة قسم أول مدينة نصر، تقدمت المشكو بحقها بسوء قصد ببلاغ قيد تحت رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادى على سند من القول بأن الشاكية قامت بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق قيامها ببيع قطعة أرض إلى المشكو بحقها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبى الكيلو 5 غرب طريق الإسكندرية الصحراوى بسعر أعلى من السعر الحقيقى (حسب أقوالها، وقد قامت النيابة العامة بدورها بمولاة التحقيق فى شأن تلك الواقعة على الرغم من أن النزاع وان كان له سند أو حقيقة من الواقع أو المستندات فإنه من ظاهره يتضح أنه نزاع مدنى لا اختصاص للقضاء الجنائى به.