شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الشهادة الإعدادية.. 4 خطوات للتظلم على نتيجة الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة عن خطوات التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد إعلان مديرية التربية واتلعليم بالجيزة بدء تلقى طلبات التظلم على النتيجة للطلاب المتضررين اعتبارًا من الأحد 4 فبراير 2024، ولمدة 15 يومًا.

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 باتباع الخطوات والضوابط التالية:

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقررة ومقدارها خمسة وثلاثون جنيهًا فى المادة الواحدة، وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات.

3- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

-في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

بدأ طلاب المدارس إجازة منتصف العام، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول الخميس 25 يناير الماضي، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن اجازة نصف السنة لطلاب المدارس بدأت رسميا حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي السبت 27 يناير وتستمر حتى 9 فبراير المقبل، ويعود الطلاب للفصل الدراسي الثانى 10 فبراير 2024.

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 80.87%، حيث تقدم للامتحانات 189 ألف و 766 طالب بالإدارات التعليمية، وحصل منهم على الحد الأدنى للنجاح 152 ألف و973 طالب.

وأتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية إلكترونيًا للاستعلام عنها برقم الجلوس من خلال الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net/، وذلك تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور.