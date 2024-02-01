شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة بحرية بريطانية: تلقينا تقريرا عن حادثة على بعد 57 ميلا غربى الحديدة باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة بحرية بريطانية: قبل قليل، عن تلقيها تقريرا عن حادثة وقعت على بعد 57 ميلا بحريا غربي محافظة الحديدة فى اليمن، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

وكان الجيش الأمريكى، قد أعلن اليوم الخميس، أنه شن ضربات جديدة على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين فى اليمن "دفاعا عن النفس"، وذلك غداة إسقاط مدمرة أمريكية صاروخا باليستيا و3 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون.

ونقلت قناة (الحرة) الفضائية، الأمريكية عن القيادة المركزية الأمريكية فى الشرق الأوسط (سنتكوم) - في بيان لها قولها - "إن الضربات الجديدة جاءت "ضد محطة تحكم أرضية للطائرات بدون طيار تابعة للحوثيين، و10 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين للهجوم في اتجاه واحد"، في إشارة إلى الطائرات بدون طيار الانتحارية.

وبحسب البيان، فإن الضربات نفذت "في حوالي الساعة 1:30 صباحا بتوقيت صنعاء 10:30 مساء بتوقيت جرينتش".