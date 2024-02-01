شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 27 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 27 ألفا و19 شهيدا والمصابين إلى 66 ألفا و139 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

أكدت "الصحة الفلسطينية"، أن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في القطاع أسفرت عن 118 شهيدا و190 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أضافت، أنه لا يزال عدد من الشهداء والجرحى تحت الركام وفى الطرقات والاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.