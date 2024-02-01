شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى تجتمع لحسم أسعار الفائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى تجتمع اليوم لحسم أسعار الفائدة و سعر جرام الذهب فى مصر عيار 21 يسجل 4050 جنيها، بالإضافة إلى التصويت سلاح اتحاد الكرة لحسم مصير فيتوريا.. 7 أعضاء يؤيدون الرحيل.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى تجتمع اليوم لحسم أسعار الفائدة

يجتمع البنك المركزي المصري اليوم الخميس 1 فبراير 2023 لحسم أسعار الفائدة بعد أن تم الإبقاء على سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.25 %، في حين بقي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25 % خلال آخر اجتماع للبنك.

التصويت سلاح اتحاد الكرة لحسم مصير فيتوريا.. 7 أعضاء يؤيدون الرحيل

لم تتوقف تطورات أزمة فيتوريا مع منتخب مصر بعد الإقصاء المرير من بطولة الأمم الأفريقية، وسط نداءات جماهيرية بإقالة المدرب البرتغالي، وانقسام في اتحاد الكرة على رحيل المدرب ودخول الشرط الجزائي حلبة المفاوضات.

قطع المياه 8 ساعات عن بعض مناطق المهندسين بالجيزة مساء الجمعة

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق المهندسين مساء غد الجمعة، وذلك بسبب أعمال الصيانة والتطهير لشبكة الصرف الصحي بمنطقة ميت عقبة.

الرئيس السيسى يستقبل "المنفى" ويؤكد دعم مصـر لجهود حماية وحدة الأراضى الليبية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، السيد محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

سعر جرام الذهب فى مصر الخميس 1 فبراير 2024 .. عيار 21 يسجل 4050 جنيها

ننشر آخر تحديث في سعر جرام الذهب عيار 21 وكافة الأعيرة المتداولة في السوق المصرى اليوم الخميس 1 فبراير 2024، وسط اضطرابات في عملية التسعير، حيث يشهد الذهب تغيرات مستمرة، ولا يوجد سعر موحد للمعدن النفس فى مصر.

الأرصاد: انخفاض بالحرارة وأمطار متفاوتة الشدة والصغرى بالقاهرة 8 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

وزارة التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات فبراير 2024

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الخميس صرف معاشات فبراير 2024 من فروع بنك ناصر الاجتماعي

وزارة التموين تبدأ اليوم صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات عن شهر فبراير

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس صرف السلع الغذائية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر فبراير 2024، حيث تتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ "بقالى التموين، منافذ المجمعات الاستهلاكية، فروع مشروع جمعيتى" على مستوى الجمهورية.