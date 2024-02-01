شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع مواد غذائية وأجهزة كهربائية على أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت وزارة الداخلية احتفالية بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل 15 مايو - لعدد من النزلاء وأسرهم تم خلالها توزيع عدد من المساعدات العينية (جهاز عروسين "أجهزة كهربائية"– بطاطين – مواد غذائية" فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وتقدم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والعمل على مراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسى لهم وإتاحة الفرصة للتواصل مع ذويهم، وبمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 72.

توزيع مواد غذائية وأجهزة كهربائية على أسر نزلاء مراكز الإصلاح

ولاقت تلك المبادرة استحسانًا ومردودًا إيجابيًا من النزلاء وأسرهم وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على حرصها الدائم على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية المختلفة لهم.

توزيع مواد غذائية وأجهزة كهربائية على أسر نزلاء مراكز الإصلاح

يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة وتقديم كافة الدعم لهم بما يساهم فى إعادة اندماجهم فى المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة.