شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس فى 8 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد 8 محافظين نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول ويتساءل الطلاب وأولياء الأمور، عن كيفية الحصول على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023/2024 لصفوف النقل ونتيجة الشهادة الإعدادية.

وينشر الخليج 365 نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس، ونتيجة الشهادة الإعدادية في مطروح، ونتيجة الشهادة الإعدادية في شمال سيناء، ونتيجة الشهادة الإعدادية فى بورسعيد، ونتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسكندرية، ونتيجة الشهادة الإعدادية فى الوادى الجديد، ونتيجة الشهادة الإعدادية فى الجيزة، ونتيجة الشهادة الإعدادية فى القاهرة على النحو التالى:

-نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس اضغط هنا

-نتيجة الشهادة الإعدادية في مطروح اضغط هنا

-نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة شمال سيناء اضغط هنا

-نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة بورسعيد اضغط هنا

-نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية اضغط هنا

-نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة اضغط هنا

-نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة اضغط هنا أو من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة والبوابة الإلكترونية اضغط هنا

- نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادى الجديد اضغط هنا