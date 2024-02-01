شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور مستشار مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي.. ندوة حماية المرأة من الابتزاز الالكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل ندوة، حماية المرأة من التهديد والابتزاز الالكترونى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس، والتي ينظمها المجلس القومي للمرأة ضمن فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والتى انطلقت تحت شعار "نصنع المعرفة .. نصون الكلمة" وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

عقدت الندوة بحضور المستشار أحمد النجار ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة و ولاء سليم مدير إدارة المتابعة بمكتب شكاوى المرأة، ويدير الندوة منى سالم المديرة بالإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولى بالمجلس القومى للمرأة.

ويواصل جناح المجلس القومى للمرأة فى الموقع المخصص له رقم b54 فى صالة ٣ استقبال زوار المعرض، بعدما شهد خلال الأيام الماضية منذ انطلاق المعرض إقبال شديد من السيدات والفتيات وسط تفاعل كبير مع ما يقدم من خلال الجناح.

ويضم جناح المجلس مجموعة من إصداراته ومطبوعاته الخاصة بقضايا المرأة في كافة المجالات والتي أصدرها على مدار الأعوام الماضية ، إلى جانب عرض نبذه تعريفية للمهتمين بقضايا المرأة حول جهود مصر والمجلس في مجال تمكين وحماية المرأة، بجانب تخصيص جزء من جناح المجلس لمكتب شكاوى المرأة للتعريف بالخدمات التي يقدمها للمرأة والدعم النفسي والإجتماعي والقانونى لها وبالخط المختصر 15115 الذي يتلقى عليه المكتب الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالسيدات.

كما يضم جناح المجلس عرض للمنتجات الحرفية اليدوية التي انتجتها السيدات خلال تدريبات المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية والذي تنفذ في قرى مبادرة "حياة كريمة "، الى جانب منتجات السيدات في البرامج والمشروعات الأخرى، علاوة على تنظيم ورش تفاعلية للجمهور لتدريب عدد من السيدات والفتيات من رواد المعرض على حرف مثل الرسم على القماش وصناعة عرائس القفازية والرسم على الخزف وصناعة الصابون.

ويضم جناح المجلس ركنا خاصا بمبادرة "نوارة" التى أطلقها المجلس تحت رعاية السيدة انتصار السيسى، وتهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية.