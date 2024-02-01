هل تطعيم الحمى الشوكية هو نفسه تطعيم السحائى؟ الصحة تجيب

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الحمى الشوكية هى نفسها الإلتهاب السحائى وهو التِهاب حادّ للأغشية الواقية التى تُغطّي الدّماغ والنُّخاع الشوكيّ.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: ينتقل المرض بين الناس عن طريق إفرازات الجهاز التنفسي مثل العطس والسعال ومشاركة الأكواب وفرش الأسنان وغيرها.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الحمى الشوكية تنتشر فى التجمعات وهو ما يجعل وزاره الصحة المصرية تقوم بعمل حملات لطلبة المدارس أول كل مرحلة دراسية للحماية من الحمى الشوكية.

أما تطعيم الشوكية المقترن هو تطعيم التهاب سحائي ولكن بطريقة تصنيع مختلفة والمميز فيها أن الطفل لا يحتاج الحصول على تطعيم بشكل متكرر.