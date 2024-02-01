شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات فى أول يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع الغذائية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر فبراير 2024، حيث اشارت الى انتظام الصرف اليوم الخميس وتتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ "بقالى التموين، منافذ المجمعات الاستهلاكية، فروع مشروع جمعيتى" على مستوى الجمهورية.

على جانب آخر تستمر الوزارة في التعاقد مع كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية لاستمرار تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية طوال الوقت تنفيذا لتوجيهات القياد السياسية ، كما توفر الوزارة السلع المدعمة لأصحاب البطاقات شهريا