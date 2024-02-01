شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل ومحافظ القاهرة يسلمان 100 عقد عمل لذوى همم لدمجهم بالسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح حسن شحاتة وزير العمل ،واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ،صباح اليوم الخميس بأحد فنادق القاهرة، وبحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، معرضًا لمنتجات، ومُخرجات خاصة بمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة، بالشرابية، وذلك في إطار فعاليات نظمتها مديرية عمل القاهرة.

شملت أيضًا تسليم 100 عقد عمل لذوى همم داخل مواقع عمل وإنتاج بمحافظة القاهرة، كما سلم "الوزير" و"المحافظ"، شهادات وجوائز لـ32 من الخريجين الجُدد، الذين حصلوا على دورات تدريبية من داخل "المركز"، على مهن ،منها: الطاقة الشمسية، والتفصيل والخياطة ،وصيانة المحمول والدش، والهيدروليك.. وغيرها، حيث استمع الوزير إلى الخريجين الجدد ،أثناء جولته داخل المعرض، والذين وجهوا الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية على دعمهم في تنمية مهاراتهم وإقامة مشروعات صغيرة.

وتضمنت الفعاليات أيضًا عرض فيديو رصد نشاط "المديرية" في مجال التدريب،وتوفير فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص ،خاصة لذوي الهمم،تنفيذًا لتعليمات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بدمجهم في سوق العمل ،وتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات ،بتنفيذ خطة "الحصر والتدريب والتشغيل " لذوي الهمم ..وخلال لقاء الوزير شحاتة مع ذوي الهمم في الفعاليات اليوم نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وانهم على رأس أولوياتها واهتماماته ،وقال لهم أن الرئيس يتابع خطة الدولة لدمجهم في سوق العمل وذلك بشكل مباشر ..

وفي كلمته أكد الوزير حسن شحاتة على أن إفتتاح معرض منتجات مركز تدريب شهداء الكتيبة 103 بالشرابية ،يأتي في إطار متابعة" الوزارة" بشكل مباشر ،كافة مراحل خطة التدريب المهني التي تنفذها المديريات عن طريق 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية ،والتي تقوم بمهمة تأهيل وتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،وتقديم جوائز وحوافز للمتفوقين تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة ،ومتناهية الصغر .

وتطرق الوزير إلى خطة الوزارة نحو تطوير منظومة التدريب المهني ،حيث أطلقت مؤخرا مشروع مهني 2030،بالتعاون مع القطاع الخاص،كإستكمال لخطة تطوير منظومة التدريب المهني تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وقال أن إجراءاته التنفيذية تجرى الأن على قدم وساق لتدريب مليون متدرب بشهادت موثقة ورسمية بالتعاون مع مراكز تدريب القطاع الخاص .

ووجه الوزير نصيحه للشباب بتغير ثقافتهم نحو العمل الحر وتنمية مهاراتهم بالإستفادة من خدمات الوزارة في مجال التدريب المهني..وفي ختام كلمته أيضا أشار الوزير إلى أن تسليم عقود عمل جديدة لذوي همم بمحافظة القاهرة ،يأتي إستكمالًا لتنفيذ خطة الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم بدمجهم في سوق العمل تنفيًذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،موضحا أنه في إطار هذه الخطة نجحت الوزارة في توفير 10 آلاف و 579 شابا وفتاة من ذوي الهمم في عام 2023 فقط ..وفي ختام كلمته توجه الوزير بالشكر والتقدير إلى محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال على مُشاركة الوزارة ومديريتها هذه الفعاليات ،والتواجد في المعرض بمنتجات خاصة بأنشطة وبرامج تدريبية تُنفذها المحافظة..مؤكدا على أن وزارة العمل تحرص كل الحرص على التعاون والتنسيق مع كافة الشركاء في العمل والتنمية..

ومن جانبه أكد محافظ القاهرة خلال الفعاليات أن الدولة المصرية ماضية بجدية واستمرارية في مسيرة الجهود الهادفة للتعامل مع ذوى الهمم بما يستحقونه من كرامة واحترام، وضمان تمتعهم بجميع حقوقهم، ودمجهم بشكل متساو فى المجتمع والمشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي فئات المجتمع من منطلق الإيمان التام بهم، وبما لديهم من قدرات وإمكانيات إذا ما توفرت لهم الرعاية والخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة واتاحة الفرص لهم ، بالاضافة الى التدريب المهني والذى يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لدعم المشروعات القومية بتوفير العمالة المدربة الماهرة..كما أكد محافظ القاهرة على أن محافظة القاهرة بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق آمالهم وطموحاتهم،وهو ما تجلى أثره فى برامج تنفيذية عديدة من خلال التعاون متعدد الأطراف بين كافة الجهات المعنية لتوفير البيئة والمناخ الملائم لهم.

وأضاف محافظ القاهرة أننا نلتقى اليوم معًا لنجني ثمار التعاون المشترك بين محافظة القاهرة ووزارة العمل متمثلة فى مديرية العمل بالقاهرة لتعزيز حقوق أصحاب الهمم وكذلك التدريب المهني والتطوير ورفع الكفاءة..وأشار محافظ القاهرة أننا نشهد اليوم تسليم 100 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة،وشهادات إتمام التدريب المهني لعدد 32 من أبنائنا المتميزين على أعمال الصيانة للأجهزة الإلكترونية وألواح الطاقة الشمسية وهو الأمر الذى تحقق بتعاون شركاء النجاح من المجتمع المدني والقطاع الخاص مؤكدًا أن محافظة القاهرة تشجع الشباب على الاستفادة من الدورات التي تقدمها لهم وزارة العمل من خلال مراكز التدريب المهني التى تعد أحد وسائل الدولة لتأهيل الشباب لسوق العمل، خاصة مع ما يشهده هذا السوق من تحديات تتطلب عمالة ماهرة ومدربة خاصة على المهن المستقبلية.

من جانب قال أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة خلال كلمته، أن هذه الفعالية تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بذوى الهمم ودمجهم فى سوق العمل ، وتوجيهات وزير العمل حسن شحاته بمتابعة تنفيذ المنشات لقانون 10لسنه 2018 الخاص بذوي الهمم، موجها الشكر والتقدير للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لتقديمه الدعم المستمر لمتابعة هذا الملف، مشيرا إلى أن مديرية عمل القاهرة قامت بتنظيم عدد من ملتقيات التوظيف الخاصة بذوى الهمم تحت رعاية الوزير والمحافظ،حيث أنه و فى مارس 2023 قامت المديرية بتنظيم ملتقى ذوى الهمم وتم تعينهم ونشر الاسماء على الموقع الخاص بالوزارة على ثلاث دفعات ويعد هذا حدث جديد قدمته الوزارة للتاكيد على مبدأ الشفافية من المواطنين،وفى اغسطس 2023 على هامش ملتقى للتوظيف من الجنسين تم تسليم عقود عمل،وفى سيتمبر 2023 على هامش ندوة مبادرة سلامتك تهمنا تم تسليم عقود عمل لذوى الهمم، وكذلك تولي المديرية اهتماما بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل وتشجيهم على العمل الحر والحصول على فرصة عمل لائقة وذلك من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة.

وبحسب بيان صحفي تضمنت أسماء الشباب من ذوى الهمم الذين سلمهم الوزير والمحافظ عقود العمل : محمد مجدى رياض عبدالواحد ، وعبدالرحمن محمد عبدالعزيز، ووحيد مسعد السيد التهامى ، وهدى سامى مصباح ، والاء محمد نجيب ، ورشا محمود أحمد ، وعمر سيف الدين العربى ، ودينا محمد محسن ،وأمل إبراهيم الدسوقى ، والسيد مصطفى فايز ، وهالة يوسف محمد ، ومنة الله محمد عدلى ، ومحمد احمد غريب ، وهدى حسن محمد ، وأحمد نصر عبد الرحيم ، وكرم على عبد العزيز ،و شادي أحمد محروس ، وشهد أحمد محروس ، ومى محمد عبد القادر ، ومحمد حامد حسن ، وعبد الوهاب شريف عبد الوهاب ، وإسلام أحمد محمد بدران ، ومحمود أحمد على إبراهيم ، وعبد النبى إبراهيم محمد ، ونورهان معوض على ، وإسراء أحمد محمد صلاح ، وبيشوى بخيت ، وهالة سيد نادى ، وحسام رمضان عبد الحميد ، وحسن محمد سيد ، وجرجس رومانى عطية ، وحنان احمد محمد ، وحسن إبراهيم ضيف الله ، ومحمد عبد الغنى شعبان ، وعمر حسن عبد الوهاب ، وسيد عبد العزيز ، ومحمد عبد الونيس ، ومصطفى سامى محمد ، وإسراء حسن محمد ، وخالد محمد توفيق ، وإسراء عبد المهدى إبراهيم ، ومصطفى أحمد غريب ، ومنى جمال عبد الناصر ، وايه نبيل ، وهدير رفعت ، وشريف محمود ، وجمالات سمير ، وعزت محمد عزت ، وروان خالد ، واحمد صلاح ، وعالية جنيدى ، وعبد الحميد عبدالله ، ومعاذ رضا سمير ، وسعيد محمود نبيل ، واحمد محمد محمد ، وثريا محسن ، ومحمد محسن ، ومصطفى خالد عبد المجيد ، ومحمود رشاد رفعت ، ومحمد عبد لله محمد ، وعبد الحميد عبدلله ، وصفاء رمضان عبدالجابر ، واحمد محمود عبدالعال ، وايهاب محمد فوزى ، ومصطفى ابراهيم حماد ، ومحمد عبدالحميد حسن ، وأيه محمد أحمد ، وطلعت محمد طلعت ، وأحمد حلمي شبل ، وأحمد هشام لمعي ، وفارس أبو بكر ، وريهام شوقي السيد ، ورضوى شوقي السيد ، وهبة الله محمد محمود ، وندى عصام محمد ، وزياد عبد المنعم عبد الجواد، وأحمد جمال السيد دسوقي ، ومريم بهيج أنور، وفرح محمد مصطفى ، وساره محمد السيد ، وعمرو عبد المعنم حسيني ، وشيماء مصطفى إبراهيم ، وسيف فتحى شوقى ، واحمد عماد أمين ، ومدحت ميشيل حنا ، وزياد وائل فاروق ، وعصام إبراهيم إبراهيم ، ومحمود محمد شديد ، وأحمد محمود سيد ، ومحمود سعيد محمد ، وجورج سمير ساويرس ، وونجلاء حنفى أحمد ، وحسين محمد حسن ، وإسراء محمد حسين ، ونجوى ابو النجا حسن ، ونادية شريف عبد المنعم ، وفرحات متولى فرحات ، وخالد جاد الكريم محمد ، وإبراهيم عبدالرحمن إبراهيم ، وأحمد نشأت حسن ، وعلاء أحمد محمد .

كما سلم الوزير والمحافظ شهادات إتمام التدريب للخريجين من دورات التدريب المهنى على مهنة التفصيل والحياكة لكلاً من : أحمد على ياسين ، ونحمده قطب رجب ، وندى إبراهيم أحمد ، وريهام صبرى محمد ، ورحاب صبرى محمد ، وإيريني رأفت لطيف ، ونسمة عبد الله زكى ، ومنة حسين مجاهد ، وميرنا عياد ثابت ، ووفاء عبد العزيز رسلان ، ودعاء صابر عاشور ، وعفاف محمد أبو سريع ، وأمل ناروز مسعد ، وسناء خالد عبد الحميد .. ومن دورة الطاقة الشمسية كلاً من : علاء سعيد عساف ، وأحمد محمد عبد المقصود ، وفتحى عبد الوهاب فتحى ، ومحمد رجائى محمود ، وعبد الله أحمد محمد ، وأحمد عبد الرؤوف محمد ، وأدهم محمود سيد ، ومصطفى أنور محفوظ ، ومصطفى سيد محمد ، وعبده رمضان عرابى ، وحسن السيد مصطفى ، وموريس نادر حبيشى ، وعبد الله أشرف حسان ..ومن دورة صيانة المحمول : محمد همام حسين ، وأيمن فهمى محمود ، وعمر محمد مصطفى ، ومحمد صلاح محمد صالح ، ورياض أنور خليل ..

حضر الفعاليات من وزارة العمل : أحمد إسماعيل مستشار الوزارة لشئون المديريات، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم، وهبه أحمد مدير عام التشغيل.