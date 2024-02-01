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هيئة الدواء: مدة صلاحية أدوية الشرب 6 شهور من تاريخ فتح العبوة

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القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية إن أدوية الشرب هى الأدوية السائلة التي يتم تناولها عن طريق الفم وتكون مدة صلاحيتها 6 أشهر من تاريخ الفتح.

 

وقالت هيئة الدواء المصرية بالنسبة المضادات الحيوية؛ فيجب التأكد من الصيدلي عن تاريخ الصلاحية إذا لم تكن موضحة على العبوة، والسوائل الخارجية تكون صلاحيتها 6 أشهر من الفتح، أو حسب توصيات الشركة المصنعة إذا كانت المدة أقصر.​

 

وتابعت : يوجد حالات تختلف فيها مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها، وفي هذة الحالة تنصح هيئة الدواء المصرية بالرجوع للنشرة الداخلية مع اتباع الإرشادات.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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