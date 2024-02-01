شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: مدة صلاحية أدوية الشرب 6 شهور من تاريخ فتح العبوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية إن أدوية الشرب هى الأدوية السائلة التي يتم تناولها عن طريق الفم وتكون مدة صلاحيتها 6 أشهر من تاريخ الفتح.

وقالت هيئة الدواء المصرية بالنسبة المضادات الحيوية؛ فيجب التأكد من الصيدلي عن تاريخ الصلاحية إذا لم تكن موضحة على العبوة، والسوائل الخارجية تكون صلاحيتها 6 أشهر من الفتح، أو حسب توصيات الشركة المصنعة إذا كانت المدة أقصر.​

وتابعت : يوجد حالات تختلف فيها مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها، وفي هذة الحالة تنصح هيئة الدواء المصرية بالرجوع للنشرة الداخلية مع اتباع الإرشادات.