شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: رصف وتطوير شارع فيصل من المريوطية للمنصورية بطول 1.5 كم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم نسب التنفيذ للمرحلة الأولى من أعمال رصف وتطوير شارع الملك فيصل بدءًا من تقاطعه مع طريق المريوطية وحتى طريق المنصورية بطول 1.5كم ومتوسط عرض 30م، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن شارع الملك فيصل من أكبر الشوارع التجارية والحيوية بالمحافظة ومحور رئيسي يشهد كثافات مرورية كبيرة على مدار اليوم، لافتًا أن الأعمال تشمل رصف طبقة الطريق وتطوير الجزيرة الوسطى بزراعة النخيل وأعمدة الإنارة الحديثة وتطوير أرصفة المشاة ببلاط الإنترلوك وإزالة أية تعديات موجودة من على خطوط التنظيم.

وشدد محافظ الجيزة خلال جولته على مدير مديرية الطرق بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد وتدعيم الطريق بعدد من بالوعات الأمطار الكافية لاستيعاب حجم مياه الأمطار خلال موسم الشتاء، مع التنبيه على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والقياسية في تنفيذ الأعمال.

كما تفقد المحافظ موقع النافورة الكائنة بشارع فيصل بعد تقاطعه مع طريق المريوطية، وذلك بعد صيانتها ورفع كفاءتها بالكامل كمتنفس للمنطقة مع تدعيمها بمسطحات خضراء ومقاعد للجلوس لإضفاء المظهر الجمالي للمنطقة.

وشدد محافظ الجيزة على رئيس حي الهرم بضرورة إزالة جميع تعديات المحلات من علي أرصفة المشاة وعدم السماح باستغلالها لتوفير حرم آمن لسير المواطنين مع ضرورة الحفاظ على ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع الكفاءة للطرق والمحاور المرورية ومتابعه حاله النظافه بها والتجريد.

ووجه المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل برفع كفاءة النظافة بشارع فيصل وعدم السماح بتواجد أي بؤر تجمع للمخلفات بالجزيرة الوسطي والمرور الدوري بورديات النظافة لمتابعه حالة الطريق ومتابعة أداء شركات الجمع السكني والتزامها بجمع المخلفات.

وشدد المحافظ علي رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بنقل موقف السيارات العشوائي الموجود بشارع سليم بمنطقة كفرة نصار أخر نهاية شارع فيصل لعدم إعاقة الحركة المرورية بالمنطقة.

واستمع محافظ الجيزة خلال جولته لعدد من شكاوى المواطنين بشارع الملك فيصل، موجهًا رئيس حي الهرم بسرعة فحص الشكوى والاستجابة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها في أسرع وقت.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.



محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع الملك فيصل



محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع الملك فيصل



محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع فيصل من المريوطية للمنصورية