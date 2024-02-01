شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 10 ساعات عن بعض مناطق أبو النمرس فى الجيزة.. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه لمدة 10 ساعات عن مناطق: " منيل شيحة، أبو النمرس، شبرامنت، ترسا، نزلة الأشطر، زاوية أبو مسلم"، بدءًا من الساعة العاشرة مساء الجمعة الموافق 2/ 2 / 2024 وحتى الساعة الثامنة صباح السبت الموافق 3/ 2 / 2024.

وأرجعت الشركة، سبب انقطاع المياه إلى أعمال تحويل مسار خطوط مياه قطر 800 مم، 280 مم، المتعارضة مع أعمال مشروع كوبري أعلى مزلقان منطقة أبو النمرس.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.