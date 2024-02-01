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هيئة الأوقاف: زيادة أكثر من 20% فى إيرادات شهر يناير لأول مرة

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القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الاوقاف إن إجمالى المتحصلات من إيرادات الهيئة عن الفترة من 1/ 1/ 2024م حتى 31/ 1/ 2024م مبلغًا وقدره (217,554,718) جنيه، بزيادة قدرها (37,453,705) جنيه، بنسبة تقدر بنحو ( 20.8%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالى الماضى 2022 / 2023, وبزيادة قدرها (61,337,270) جنيه، بنسبة تقدر بنحو (39%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالى 2021/ 2022.

 

وبلغ إجمالى المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1يوليو 2023 حتى 31 يناير 2024 م مبلغًا وقدره (1,417,272,280) جنيهًا، بزيادة قدرها (222,261,321) جنيه، بنسبة تقدر بنحو (18.6%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى 2022/ 2023 وبزيادة قدرها (360,755,572) جنيه، بنسبة قدرها (34.1%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالى 2021 / 2022.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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