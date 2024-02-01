شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: حائط رشيد يوفر الحماية للأراضى الزراعية بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى أعمال حماية الشواطئ محافظة كفر الشيخ و مصب نهر النيل فرع رشيد "حائط رشيد البحرى" للاطمئنان على أعمال الحماية القائمة بطول 3.50 كيلو متر شرق مصب فرع رشيد وبطول 1.50 كيلو متر غرب المصب.

وأشار سويلم إلى حرصه على تفقد حائط رشيد للاطمئنان على حالة أعمال الحماية القائمة والتي تقوم بدور هام في حماية الأراضى الزراعية الخصبة الموجودة بالمنطقة، والاستثمارات الكبرى الموجودة بالمنطقة والمتمثلة في مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي، ومدينة رشيد الجديدة، وإيقاف التراجع الحادث في خط الشاطئ وحماية منطقة المصب.

ووجه سويلم بسرعة إعداد دراسة متكاملة لأعمال الحماية بالمنطقة، وسرعة نهو الاجراءات الخاصة بإسناد أعمال تأهيل حائط رشيد والتي تم طرحها مؤخراً لبدء الأعمال فى أقرب وقت.

قال سويلم إن مشروعات حماية الشواطئ وخاصة في دلتا نهر النيل تمثل نموذجاً ناجحاً للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت، خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً خاصة بالمناطق الساحلية للدلتاوات مثل دلتا نهر النيل، الأمر الذى يُبرز أهمية مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة الآثار السلبية لهذه التغيرات المناخية، بالإضافة لما تحققه هذه الأعمال من حماية للمنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، وإيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تُعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر، الأمر الذى يُسهم فى إستقرار المناطق السياحية بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية.

وأضاف سويلم أن الوزارة نفذت أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر وبتكلفة تصل إلى 3.60 مليار جنيه خلال السنوات العشرة الماضية، التي أسهمت في حماية المناطق الساحلية وما بها من منشآت واستثمارات تصل قيمتها لحوالي 75 مليار جنيه، واكتساب مساحات من الأراضى تصل إلى 1.80 مليون متر مربع.