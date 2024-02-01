شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب شكاوي المرأة: أهم معوقات قضايا التهديد الإلكتروني للسيدات مرحلة الإبلاغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت ولاء سليم مدير متابعة وتقييم مكتب شكاوي المرأة، دور المجلس القومي للمرأة في حماية السيدات من كافة أشكال العنف الموجه ضدها وخاصة الابتزاز الإلكتروني، مستعرضة أنشطة المجلس واختصاصاته واختصاصات مكتب شكاوى المرأة بالمجلس.

جاء ذلك ندوة للمجلس القومي للمرأة بعنوان "حماية المرأة من التهديد والابتزاز الإلكترونى"، والمنعقدة الآن بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس، والتي ينظمها المجلس القومي للمرأة، ضمن فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والتى انطلقت تحت شعار "نصنع المعرفة .. نصون الكلمة" وتستمر حتى 6 فبراير المقبل،

وقالت ولاء سليم، خلال كلمتها فى الندوة: "مهم جدا أن يكون هناك فكرة عن عمل مكتب شكاوي المرأة واختصاصاته، ومن ضمنها قضايا العنف ضد المرأة، فمن الممكن أن تكون هناك سيدة معرضة للاختراق وانتهاك الخصوصية عن طريق شيء مجرم، كما أن استخدام بيانات الشخص جريمة من جرائم انتهاك الخصوصية، وهناك جرائم التزييف، والجرائم المتعلقة بإنشاء صفحات منسوبة لأشخاص أخري.

كما تحدثت ولاء سليم عن الخوف من الإبلاغ بكافة القضايا الخاصة بالمرأة، بسبب نظرة المجتمع للضحية في جرائم العنف ضد المرأة، موضحة أن الدولة وفرت لها سرية البيانات في القضايا، ولكن المرأة تتخوف من الإبلاغ وهذا خطأ، ولكن ليس ذلك دور الضحية وجهات التحقيق يمكن أن تستخلص الدليل من شيء آخر.

وعُقدت الندوة بحضور المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة، و ولاء سليم مدير إدارة المتابعة بمكتب شكاوى المرأة، ويدير الندوة منى سالم المديرة بالإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولى بالمجلس القومى للمرأة.

ويواصل جناح المجلس القومى للمرأة فى الموقع المخصص له رقم b54 فى صالة ٣ استقبال زوار المعرض، بعدما شهد خلال الأيام الماضية منذ انطلاق المعرض إقبال شديد من السيدات والفتيات وسط تفاعل كبير مع ما يقدم من خلال الجناح.

ويضم جناح المجلس مجموعة من إصداراته ومطبوعاته الخاصة بقضايا المرأة في كافة المجالات والتي أصدرها على مدار الأعوام الماضية، إلى جانب عرض نبذه تعريفية للمهتمين بقضايا المرأة حول جهود مصر والمجلس في مجال تمكين وحماية المرأة، بجانب تخصيص جزء من جناح المجلس لمكتب شكاوى المرأة للتعريف بالخدمات التي يقدمها للمرأة والدعم النفسي والإجتماعي والقانونى لها وبالخط المختصر 15115 الذي يتلقى عليه المكتب الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالسيدات.

كما يضم جناح المجلس عرض للمنتجات الحرفية اليدوية التي انتجتها السيدات خلال تدريبات المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية والذي تنفذ في قرى مبادرة "حياة كريمة "، إلى جانب منتجات السيدات في البرامج والمشروعات الأخرى، علاوة على تنظيم ورش تفاعلية للجمهور لتدريب عدد من السيدات والفتيات من رواد المعرض على حرف مثل الرسم على القماش وصناعة عرائس القفازية والرسم على الخزف وصناعة الصابون وصناعة الإكسسوار.