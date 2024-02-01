شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث تصوير لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الهيئة القومية للأنفاق أحدث تصوير لمشروع مونوريل شرق النيل، والذى تم تشغيله بشكل تجريبى بدون حمهور من العاصمة الإدارية لمحطة المشير، حيث أوضح الفيديو خريطة مسار القطار ونسب التنفيذ، وتنفذ مصر مشروعين لأول مرة بها، وهما خطا المونوريل اللذان يمثلان نقلة حضارية ‏كبيرة فى وسائل النقل ‏الجماعى.

ويبلغ طول مشروعى المونوريل (شرق /غرب النيل) الجارى تنفيذهما بالقاهرة الكبرى 100 كم ويضمان 35 محطة، وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطى المونوريل 600 ألف راكب يومياً.

ويتكون قطار المونوريل ‏من 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية بالمناطق العمرانية الجديدة التى يخدمها.

وتقدمت معدلات التنفيذ بمشروع مونوريل شرق النيل – العاصمة الإدارية الذى يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويضم 22 محطة.

وتم بدء تشغيل هذا الخط بشكل تجريبى بدون جمهور من محطة العاصمة الإدارية حتى محطة المشير، ويعمل القطار بدون سائق ويتم إدارته وتشغيله عن بعد من خلال وحدة التحكم والسيطرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويجرى الآن أعمال التشطيب النهائية بمحطات الخط.

ومن جانبه قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن خط مونوريل العاصمة الإدارية ستتم إدارته من مركز السيطرة والتحكم البالغ مساحته 85 فدانا (356،248 م2) والذى يتضمن 13 مبنى، وأكد أنه تم توريد القطارات الخاصة بهذا الخط بالكامل بعدد 40 قطارا بإجمالى 160 عربة، ويتكون كل قطار من 4 عربات.