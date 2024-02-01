شكرا لقرائتكم خبر عن كونا تبرز تأكيد الرئيس السيسى دعم القاهرة لكل جهود حماية وحدة الأراضى الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وذكرت " كونا " - نقلا عن المتحدث باسم الرئاسة المستشار أحمد فهمي اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال لقاء جمع بين الرئيس السيسى ورئيس المجلس الرئاسي الليبى محمد المنفى حيث شدد الرئيس السيسي على حرص مصر على دعم مؤسسات الدولة الليبية لتمكينها من القيام بدورها في اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما يحقق مصالح الشعب الليبي ويدفع مسار الاستقرار والتنمية في ليبيا .

وتابعت كونا أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أشاد بالدور المصري الداعم لليبيا على جميع الأصعدة وما تقدمه القاهرة من مساندة صادقة لجهود المصالحة الوطنية الشاملة وحرص مصر على توحيد مؤسسات الدولة الليبية الأمر الذي يعد "جوهريا" نحو استعادة الاستقرار في ليبيا .

وأضافت أن الجانبين أكدا أهمية العمل على ترسيخ وحدة الدولة الليبية وأمنها وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا كما أكدا مواصلة العمل لتعزيز قدرات مؤسسات الدولة الليبية للقيام بدورها واستكمال مسار الانتخابات بما يضمن تفعيل إرادة الشعب والمحافظة على مقدراته ومصالحه العليا