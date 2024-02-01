شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يشهد توقيع مذكرة مع الاتحاد الوطنى الفرنسى لمنتجى تقاوى البطاطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الوطنى الفرنسي لمنتجى البطاطس في مجال دعم منظومة فحص واعتماد تقاوي البطاطس.

قال القصير إن العلاقات المصرية الفرنسية تاريخية ومتميزة وشهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية في البلدين.

أكد القصير على ضرورة أن يكون هناك نتائج إيجابية وملموسة لمذكرة التفاهم على أرض الواقع في البحوث وانتاج التقاوى وتطوير معامل الأنسجة.

وأكد على أهمية التعاون بين أجهزة وزارة الزراعة وبين الاتحاد الفرنسي لمنتجي تقاوي البطاطس بما يمتلكه الطرفين من خبرات كبيرة في مجالات فحص واعتماد التقاوي وإنتاج تقاوي المحاصيل، خاصة باستخدام التقنيات الحديثة مثل زراعة الانسجة وغيرها ، وبما يعود بالنفع على منظومة انتاج التقاوي في مصر استهدافاً لتقليل فاتورة الاستيراد،

وأشار ان مذكرة التفاهم تستهدف دعم إنشاء منظومة مشتركة لفحص واعتماد تقاوي البطاطس من خلال نقل التكنولوجيا والخبرات الفرنسية في مجال الاعتماد والتفتيش الحقلي وفحص الأمراض لتقاوي البطاطس.

كما سيتم دعم انشاء أو تأهيل معامل لزراعة الانسجة ومعامل فحص الآفات والأمراض في تقاوي البطاطس ودعم مجالات فحص واعتماد التقاوي والحجر الزراعي والعفن البني والبساتين وأمراض النبات ووقاية النباتات وغيرها).

والجدير بالذكر ان الاتحاد الوطني الفرنسي لمنتجي تقاوي البطاطس قد تم إنشاءه عام 1934 في فرنسا ويجمع ثلاث منظمات إقليمية للمنتجين، وهو اتحاد معترف به رسمياً من قبل وزارة الزراعة الفرنسية كمنظمة لاتحاد منتجي التقاوي وكهيئة فنية ومرجع لتقاوى البطاطس، حيث يضم الاتحاد جميع مزارعي تقاوي البطاطس في فرنساش