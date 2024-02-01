شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة بأماكن ومواعيد قطع المياه فى بعض مناطق الجيزة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال الصيانة والتطهير لشبكة الصرف الصحى بمنطقة ميت عقبة لارتفاع منسوب مياه الصرف الصحى بالشبكة واحتياج منطقة ميت عقبة لإجراء أعمال التطهير.

وأشارت المحافظة أن الأمر سوف يتطلب قطع المياه لمدة (8) ساعات من الساعة الثانية عشرة ليلًا مساء يوم الجمعة الموافق 2 / 2 / 2024 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت 3 / 2 / 2024.

ونوهت محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه (منطقة ميت عقبة من أول شارع أحمد عرابى حتى شارع جامعة الدول العربية - ومن شارع 26 يوليو حتى الهواري).

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة

ووجه المحافظ رئيس حى العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الشركة المنفذة لإزالة أى معوقات.

وفى سياق متصل، أعلنت المحافظة أنه فى إطار تنفيذ أعمال تحويل مسار خطوط مياه الشرب قطر 800 مم - 280مم المتعارضة مع أعمال مشروع كوبرى أعلى مزلقان منطقة أبو النمرس، فقد تم الانتهاء من مد خط مياه الشرب قطر 800مم ومتبقى أعمال الربط.

وأشارت محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم القيام بقطع المياه لمدة (10) ساعات من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 2024/2/2 إلى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 2024/2/3 لإتمام أعمال الربط، علمًا بأن المناطق المتأثرة بقطع المياه هى (منيل شيحه، أبو النمرس، شبرامنت، ترسا، نزلة الأشطر، زاوية أبو مسلم ).

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أى معوقات والتعاون مع الجهات المنفذة.

وأشارت محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطواريء يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.