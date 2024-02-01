لجنة انتخابات "المهندسين" تعلن قوائم المرشحين.. والنقيب يقرر تعليق نشرها

القاهرة - سامية سيد - فوجئ أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، صباح اليوم الخميس، بتداول القوائم النهائية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفى عبر مجموعات الواتس آب، وصفحات الفيس بوك، بينما لم يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية للنقابة العامة للمهندسين، كما هو متعارف عليه، وكما تم إعلان القوائم الأولية للمرشحين منذ عدة أيام.

وللاستعلام عن سبب عدم النشر على الصفحة الرسمية، تواصل ”الخليج 365” مع المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، والذى أوضح بدوره أنه قرر تعليق إعلان القوائم النهائية للمرشحين بالانتخابات، بعد حذف اللجنة العامة المشرفة على التجديد النصفى لـ2 من المرشحين، رغم استيفائهم لشروط الترشح بما فيها الفيش والتشبيه وتحليل المخدرات، قائلا: لقد أوقفت نشر القوائم لأن تم حذف أثنين من المرشحين بقرار من لجنة الطعن، وهو قرار يحتاج إلى التصويب، وسيتم عرض الأمر كاملا على هيئة مكتب النقابة خلال اجتماعها السبت المقبل، لافتا إلى أن لجنة الانتخابات لجنة فرعية مُشكلة بقرار من مجلس النقابة وهيئة المكتب، والنقيب هو أعلى سلطة ومن حقه أن يتخذ أي قرار للتصويب لصالح المهندسين.

وأضاف النبراوى: اللجنة المشرفة على الانتخابات لا تملك حذف أسماء استوفت شروط الترشح بالانتخابات، بما فيها تحاليل المخدرات، والفيش والتشبيه، وإذا كان لأحد اعتراض على ترشحهم عليه أن يطعن عليهم بالقضاء كما حدث بالسابق مع عددا من المرشحين، مؤكدا أن تعطيل اعلان القوائم لن يُحدث أي اضطراب بالعملية الانتخابية، لافتا إلى أن القوائم المتداولة بين المهندسين "غير شرعية" لأنه لم يصدر حتى الآن قرار بخصوص القوائم النهائية، وقد أعطيت تعليمات بوقف النشر وبالتالي أي قوائم منشورة فهى ليست نهائية وغير مؤكدة.

وحول أحقية مجلس النقابة والنقيب فى وقف قرارات لجنة الانتخابات بإعلان القوائم، قال النبراوى،: للجنة تفويض من المجلس بإعلان القوائم الخاصة بالمرشحين، ولكن عندما أجد أن هناك عوار، يحق لى وقفها، وعرض الأمر على المجلس وهيئة المكتب، لاتخاذ ما يلزم.

من ناحيته، قال الدكتور ياسر صقر، رئيس اللحنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للمهندسين، إن اللجنة قد أعلنت القوائم النهائية بأسماء المرشحين بالانتخابات على مستوى الجمهورية، حيث تم إعلانها من خلال لوحة الإعلانات بالنقابة العامة، وتم إرسالها بالفاكس للجان الفرعية بالمحافظات، لرؤساء اللجان الانتخابية بالنقابات الفرعية لإعلانها، موضحا أن اللجنة العامة للانتخابات قد أرسلت القوائم كاملة منذ أمس الأربعاء، للمعنيين والمسؤولين عن الصفحة الرسمية للنقابة، لنشر القوائم النهائية، إلا أن اللجنة فوجئت بعدم نشرها حتى الآن.

وأضاف صقر، في تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن نقيب المهندسين لم يتواصل مع اللجنة لإخطارها بقراره بخصوص تعليق إعلان القوائم النهائية للمرشحين، مؤكدا أن اللجنة ليس لديها علم بما يحدث من قبل النقيب.