شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى المصرى يجتمع اليوم لحسم أسعار الفائدة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع البنك المركزي المصري اليوم الخميس 1 فبراير 2024 لحسم أسعار الفائدة بعد أن تم الإبقاء على سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.25%، في حين بقي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25% خلال آخر اجتماع للبنك.



البنك المركزى

يذكر أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري أصدر مجموعة من القرارات تتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.

وتأتي هذه القرارات – التي تم تفعيلها اعتبارًا من 1 يناير 2024- استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالى.