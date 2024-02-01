شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الحرارة وأمطار وثلوج على سانت كاترين غداً والصغرى بالقاهرة 9 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويسود طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع غدا أن يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد، ودرجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من ( 6 - 7 درجة مئوية )، مع فرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى (أقل من صفر درجة مئوية).

ومتوقع أيضا غدا أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحياناً قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة الى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريباً على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناه ومناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وخليج السويس تمتد خفيفة الى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 09، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 09، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 06 ، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 08.