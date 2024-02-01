شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتظلم على نتيجة صفوف النقل فى الترم الأول؟ اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لأولياء أمور طلاب صفوف النقل التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، في حال التضرر من النتيجة، حيث تبدأ الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، الأحد 4 فبراير 2024 ولمدة 15 يومًا، استقبال طلبات التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024/ لطلاب صفوف النقل (من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي)، بعد إعلان نتائج الطلاب إلكترونيًا وإتاحتها في المدارس بشكل موحد على مستوى المحافظة.

ويمكن لطلاب صفوف النقل في الجيزة التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024، من خلال الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، حيث يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها، وسداد الرسوم المقررة وقدرها عشرون جنيها في المادة الواحدة، طبقًا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم .

وبعد ذلك يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها، وبعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته، وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لجميع طلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية داخل المدارس، في كشوف واضحة بلوحة الإعلانات فى المدارس، ودون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

وأتاحت المديرية نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل (الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي) وطلاب الشهادة الإعدادية إلكترونيًا للاستعلام عنها مجانًا من خلال الرقم القومي ورقم الجلوس، وذلك من خلال الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net/.