شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: صرف 2 كيلو سكر إضافية على البطاقة بسعر 27 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين ان مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية استمرار صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر فبراير الجارى من منافذ الصرف بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً حتي التاسعة مساءً في ظل رقابة تموينية كبيرة للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي، إن الوزارة ما زالت مستمرة فى صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بواقع 2 كيلو للبطاقة الأربع افراد فأكثر و1 كيلو للبطاقة 3 أفراد فأقل وبسعر 27 جنيها للكيلو وأن عدد المستفيدين من الدعم يصل الى 63 مليون مواطن توفر لهم الدولة يومياً كافة الاحتياجات المطلوبة من السلع الأساسية والتموينية لصرفها علي البطاقات التموينية ولا سيما الزيت والسكر والمكرونة وكافة السلع الاخري كما ان نصيب المواطن على بطاقة الدعم محدد بكميات من الزيت والسكر والمكرونة تموينياً، بالاضافة الى السكر الحر بسعر 27 جنيهاً للكيلو، بالإضافة إلى باقي الدعم يستطيع المواطن صرف أى سلع أخرى به من داخل قائمة السلع التموينية التى تشمل 30 صنفا وأن المخزون الاستراتيجى من السلع آمن ويتخطى فى معظمه 6 أشهر.