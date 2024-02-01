شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: إذا ظل التمويل معلقا فمن المرجح أن نضطر إلى إيقاف عملياتنا بنهاية فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى "أونروا"، قبل قليل إنه إذا ظل التمويل معلقا فمن المرجح أن نضطر إلى إيقاف عملياتنا بقطاع غزة بحلول نهاية فبراير، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل.

وكان جوزيب بوريل مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبى، قد قال إنه إذا تم وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" يمثل عقابا جماعيا للشعب الفلسطينى.