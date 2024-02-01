شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: منخفض جوى شرق البحر المتوسط مصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أنه لا تزال معظم أنحاء البلاد تحت سيطرة منخفض جوي متمركز علي شرق البحر المتوسط مصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة والتي تسببت فى هذا الانخفاض الملموس فى درجات الحرارة صباحا ومساء على كافة الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: كما تتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط حبات البرد وتخف حدة الأمطار كلما تقدمت للداخل لتكون متوسطة علي مناطق من الدلتا ومدن القناة وتصل الي القاهرة وشمال الصعيد خفيفة .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويسود طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 09، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 09، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 06 ، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 08.