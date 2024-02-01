شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تعلن انتظام صرف معاشات فبراير فى اليوم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات فبراير 2024، حيث إشارات إلى انتظام الصرف اليوم الخميس من فروع بنك ناصر الاجتماعي.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط وإجراءات بشأن نظام المكافأة، ونص على أن يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة 2 من هذا القانون، ويمول نظام المكافأة مما يأتي حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريا وحصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريا.