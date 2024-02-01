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وزارة التضامن تعلن انتظام صرف معاشات فبراير فى اليوم الأول

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القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات فبراير 2024، حيث إشارات إلى انتظام الصرف اليوم الخميس من فروع بنك ناصر الاجتماعي.

 

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط وإجراءات بشأن نظام المكافأة، ونص على أن يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة 2 من هذا القانون، ويمول نظام المكافأة مما يأتي حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريا وحصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريا.

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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