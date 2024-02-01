شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: مليون جنيه للمسابقات القرآنية بالمديريات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بالتعاون مع محافظين (شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادي الجديد - مطروح - المنيا) المسابقة المحلية المشتركة في حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه وبيان مقاصده، لأبناء هذه المحافظات خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ .

يبدأ الإعلان عن هذه المسابقة بالمحافظات خلال أسبوع وتُجرى امتحاناتها في شهر شعبان ليكرم الفائزون فيها في احتفال المحافظات بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة في كل محافظة من هذه المحافظات على حدة.

وتجرى المسابقة على أربع مستويات على النحو التالي:-

• المستوى الأول : المرحلة الابتدائية 5 أجزاء.

• المستوى الثاني : المرحلة الإعدادية 10 أجزاء.

• المستوى الثالث : المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم.

• المستوى الرابع : مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم).

وستضم المسابقة إلى جانب حفظ القرآن الكريم تفسير وبيان معاني المفردات ومقاصد السور لجزء (عم يتساءلون) من خلال كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم (الجزء الثلاثون).

وتؤكد وزارة الأوقاف استعدادها لتعميم هذه المسابقات بالتعاون مع جميع المحافظات الراغبة في الانضمام للمبادرة.