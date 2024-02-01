شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الغزل والنسيج يلتقى اللجنة النقابية بالمحلة لدعمهم بما يحقق مصالح العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، والأمين العام للاتحادين العربى والدولى للغزل والنسيج برئيس وأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بأحد شركات للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بمقر اللجنة النقابية بمدينة المحلة الكبرى، وذلك فى إطار لقاءاته الدورية مع اللجان النقابية، وذلك لتقديم الدعم والمسانده لهم بما يحقق مصالح العمال .

قال عوض السحراوي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، وعضو مجلس إدارة النقابة العامة، مؤكدا أن رئيس النقابة العامة تناول في حديثه أن النقابة حريصة على دعم ومساندة اللجان النقابية في تأدية دورها المنوط به فى خدمة العمل والعمال.

وتناول اللقاء ضرورة دعم مجلس النواب للعمال من خلال تبني تشريعات من شأنها إقرار حزمه من القوانين خاصة قوانين العمل، وكذلك تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية، وكذلك منحة الـ1000 جنيه التي أقرها رئيس الجمهورية ولم يحصل عليها العاملين بقطاع الأعمال العام، وكذلك العلاوت التي لم تضاف إلي الأجر الأساسي للعامل بقطاع الأعمال العام منذ سنوات عديدة وكذلك عدم تدرج الحد الأدنى للأجور بجدول الدرجات حسب ما هو متبع في جميع الجهات الحكومية.

وأضاف السحراوى،: أن رئيس النقابة العامة أكد على حرص التنظيم النقابي على التواصل المستمر مع كافة الأطراف المعنية بحقوق العمال، كما طالب إبراهيم اللجان النقابية بتفعيل سلاح التفاوض والمفاوضة الجماعية وتوعية العمال بعدم الاستجابة للدعوات المشبوهة نحو الإضراب أو الاعتصام واتباع الطرق القانونية فى الحصول على الحقوق، وذلك حفاظا على العملية الإنتاجية.

وأكد استمرار عمال الغزل والنسيج، فى العمل والإنتاج وفى المشاركة فى بناء الدولة الحديثة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعلى الاستمرار فى مساندة الدولة المصريه فى مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.