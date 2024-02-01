شكرا لقرائتكم خبر عن أطلقها رئيس الوزراء.. كل ما تريد معرفته عن المنصة الرقمية E-tabadul والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إعلان الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتنسيق والتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، إطلاق المنصة الرقمية E-tabadul، التي تستهدف تعزيز مناخ الاستثمار ودعم رؤية الدولة المصرية الهادفة لتوطين الصناعة والتحول الرقمي. واستعرض مركز معلومات مجلس الوزراء، أبرز المعلومات عن المنصة والتى تستهدف تحقيق قيمة مضافة للصادرات المصرية للأسواق المختلفة ودعم رؤية الدولة فى التحول الرقمى وتوطين الصناعة وإحلال الواردات وتعزيز الصادرات.

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