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أطلقها رئيس الوزراء.. كل ما تريد معرفته عن المنصة الرقمية E-tabadul

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القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إعلان الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتنسيق والتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، إطلاق المنصة الرقمية E-tabadul، التي تستهدف تعزيز مناخ الاستثمار ودعم رؤية الدولة المصرية الهادفة لتوطين الصناعة والتحول الرقمي.

 

واستعرض مركز معلومات مجلس الوزراء، أبرز المعلومات عن المنصة والتى تستهدف تحقيق قيمة مضافة للصادرات المصرية للأسواق المختلفة ودعم رؤية الدولة فى التحول الرقمى وتوطين الصناعة وإحلال الواردات وتعزيز الصادرات.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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