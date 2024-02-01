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محذوفات مادة الرياضيات للثانوية العامة لطلبة الدمج.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التعديلات والموضوعات المحذوفة في محتوى منهج الرياضيات والإحصاء للطلاب المدمجين والمكفوفين بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2023/2024 والأجزاء التى تحتمل صعوبة علي الطلاب وذلك أسوة بطلاب العام الماضي. 

 

 الرياضيات التطبيقية

- الإستاتيكا : يعفى الطلاب من رسم المسائل الخاصة بالاحتكاك، العزوم، القوى المتوازية الاتزان العام، الازدواج ومركز الثقل.

 

- الديناميكا: يعفى الطلاب من رسم المسائل الخاصة بقوانين نيوتن الدفع والتصادم الشغل والطاقة والقدرة وذلك في جميع أسئلة حاول ان تحل وجميع التمارين والتمارين العامة والاختبارات العامة. 

 

الرياضيات البحتة

- التفاضل والتكامل: يعفى الطلاب من رسم المسائل الخاصة بدروس تطبيقات المعدلات الزمنية المرتبطة" ، "تطبيقات القيم العظمى والقيم الصغرى" ، المساحات والحجوم .

 

- الجبر والهندسة الفراغية:  يُراعى في الجبر أن تكون تمارين مبدأ العد ، المحددات ، الجذور التكعيبية للواحد الصحيح مباشرة و غير مركبة و لا تعتمد على معلومات و خبرات تراكمية. يُراعى فى الهندسة الفراغية أن تكون تمارين معادلة الكرة ، معادلة المستقيم ، معادلة المستوى مباشرة و غير مركبة ولا تعتمد على معلومات و خبرات تراكمية.

 

الإحصاء

 

- بصفة عامة يعفى الطلاب من الرسوم البيانية.

 

- الوحدة الأولى : الارتباط والانحدار الرياضيات:- 

 

 - يعفى الطلاب من إنشاء جداول حساب معامل ارتباط بيرسون ويتم أعطاهم البيانات مجمعة و من ثم تطبيق القانون لإيجاد معامل الارتباط ونوعه.

 

- في مسائل معامل ارتباط الرتب السييرمان يتم إعطاء الطلاب الجدول مرسوم و يطلب منهم اكمال بعض البيانات و من ثم ايجاد معامل الارتباط باستخدام القانون الخاص بذلك .

 

- يعفى الطلاب من النشاط في صفحة 19 و 20 و 21.

 

- عند إيجاد معادلة خط الإنحدار يكتفى بالمسائل التي تعطى فية البيانات المجمعة ويتم اعفائهم من المسائل ذات الجداول ثالثا : الوحدة الثالثة المتغيرات العشوائية و التوزيعات الاحتمالية

 

- في مسائل حساب التوقع و التباين والانحراف المعياري يتمم إعطاء الطلاب الجداول مرسومة و يطلب منهم اكمال بعض البيانات و حساب المطلوب.

 

- في مسائل المتغير العشوائي المتصل ودالة كثافة الاحتمال يتم اعفاء الطلاب من الرسم البياني ويكتفى بالحل جبريا. 

 

رابعا: الوحدة الرابعة ( التوزيع الطبيعي ) 

 

- يتم اعفاء الطلاب من الكشف في جداول المساحات أسفل المنحنى الطبيعي.

 

- يتم اعفاء الطلاب من درس ( بعض التطبيقات العملية للتوزيع الطبيعي ) من صفحة 94 وحت صفحة 99 من مسائل في التمارين العامة أو امتحانات الكتاب.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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