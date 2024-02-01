شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة كساء "هرم منكاورع".. أخصائى ترميم يكشف لـ "معلومات الوزراء" التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود شهاب ، اخصائي الترميم بمشروع توثيق أحجار الهرم الثالث فكرة مشروع دراسة إعادة كساء "هرم منكاورع" وخطوات ووسائل تتنفيذه والجهات المشاركة فيه محليًا ودوليًا.

وأوضح فى فيديو بثه مركز معلومات مجلس الوزراء، أن أعمال التوثيق والدراسة تتم على قدم وساق لمحاولة دراسة الأحجار حول الهرم لفهم هذه الأحجار وإعادة تجميعها بشكل افتراضي لمعرفة هل يمكن إعادة تركيبها أم لا

وأوضح أن الأحجار المتواجدة حول الهرم هى جرانيتية والمحاجر الخاصة بها فى جنوب مصر فى أسوان ويتم استقدامها لإعادة كساء الهرم الثالث لـ منكاورع وهى أحجار قادرة عدى مواجهة عوامل التعرية لمنطقة الأهرامات بالجيزة.

ونفى الدكتور محمود شهاب ، اخصائي الترميم بمشروع توثيق أحجار الهرم الثالث ، ما تردد عن " تبليط" الهرم موضحا أن المشروع حاليا فى مرحلة الدراسة المتأنية للمشروع ككل للخروج بأفضل نتائج.