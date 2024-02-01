شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه رسالة هامة عن تثليج الأطراف مع انخفاض درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب التنبة لعلامات التثليج التى قد تظهر على الجلد أثناء انخفاض درجات الحرارة. وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يجب التعامل مع هذه العلامات وذلك بالتوجة إلى مكان دافئ فورًا والعمل على التدفئة الجيدة. وتتمثل علامات تثليج الجلد فى النقاط التالية:- وتتمثل علامات تثليج الجلد فى النقاط التالية:- تثليج فى جلد أصابع اليدين. تثليج فى الأذنين والأنف. تثليج فى الخدين والدقن. تثليج فى أصابع القدمين.

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