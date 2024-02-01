شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن ومسئولة أممية يبحثان التنسيق بين مصر والأمم المتحدة لدعم الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن وكبيرة منسقى الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار فى قطاع غزة سيخريد كاخ، الالتزام المشترك بالتنسيق الوثيق مع مصر والأمم المتحدة وإسرائيل لتعزيز آليات تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين ووضع الأسس لإعادة الإعمار على المدى الطويل فى غزة.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الالكترونى، اليوم الخميس، خلال لقاء بلينكن وكاخ في العاصمة الأمريكية واشنطن. وناقش الجانبان مشاورات المنسقة الأممية الأخيرة فى المنطقة والاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا للمدنيين فى غزة، حيث أعرب بلينكن عن ثقته الكاملة فى كاخ ودعمه القوى لولايتها.

وفى وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمى بمنصة إكس الأربعاء أنه يتعامل عن كثب مع كل من مصر وإسرائيل لتسهيل مهمة منسقة المساعدات الأممية إلى قطاع غزة سيجريد كاج.

وأكد بلينكن أن الجهود تبذل بالتنسيق مع الجانبين المصرى والإسرائيلى لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذى يكتوى بأزمة حادة نتيجة نقص الغذاء والمساعدات الطبية.

وقال بلينكن فى تغريدته: "سعدت بلقاء سيجريد كاج التى تقود جهود الأمم المتحدة لتوفير المساعدات الإنسانية فى غزة، نحن نعمل عن قرب معها ومع كل من مصر وإسرائيل لزيادة دخول المساعدات إلى غزة. مهمتها فى غاية الحيوية ونحن ندعمها".

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