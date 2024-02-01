شكرا لقرائتكم خبر عن محذوفات مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة الدمج.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
المحذوفات من علم النفس - القوانين الخاصة بنظرية التعلم الشرطي الكلاسيكي صفحة 12).
- قوانين نظرية المحاولة والخطأ صفحة 13-14).
- قوانين نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات صفحة 17/18)
- الذكاء البصرى المكاني ، والذكاء الجسمي الحركي صفحة 7-8).
- مفهوم الشخصية كتنظيم داخلي وسيط بين المثير والاستجابة وما يتضمنه هذا التعريف (صفحة 51-52).
- الشخصية الهستيرية صفحة 54) ، الشخصية السيكوباتية (صفحة 55).
- الحيل الدفاعية الازاحة - التقمص النكوص صفحة 69.
المحذوفات من علم الاجتماع - الفصل الأول النظرية الاجتماعية بناءها ووظائفها ص 75-58.
- علاقة علم الاجتماع بالأنثروبولوجيا صفحة 90.
- كتاب علم النفس والاجتماع للصف الثالث الثانوى للعام الدراسي 2023 / 2024 هو الكتاب المقرر هذا العام لطلاب مدارس النور للمكفوفين للثانوية العامة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، المحذوفات المدارس النور للمكفوفين لطلاب الصف الثالث الثانوي:
- علم النفس: «الذكاء البصري المكاني، ونظرية التعلم بالفهم والاستبصار ص 15-16، و نظرية الأنماط في الشخصية صفحة 52-53».
- علم الاجتماع :نماذج من بعض النظريات في علم الاجتماع صفحة 77.
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