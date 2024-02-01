شكرا لقرائتكم خبر عن محذوفات مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة الدمج.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المحذوفات الخاصة بالمدارس التي بها طلاب مدمجين لمادة علم النفس والاجتماع للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2023/2024، والأجزاء التي تحتمل صعوبة علي طلاب الثانوية العامة المدمجين.





المحذوفات من علم النفس - القوانين الخاصة بنظرية التعلم الشرطي الكلاسيكي صفحة 12).

- قوانين نظرية المحاولة والخطأ صفحة 13-14).

- قوانين نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات صفحة 17/18)

- الذكاء البصرى المكاني ، والذكاء الجسمي الحركي صفحة 7-8).

- مفهوم الشخصية كتنظيم داخلي وسيط بين المثير والاستجابة وما يتضمنه هذا التعريف (صفحة 51-52).

- الشخصية الهستيرية صفحة 54) ، الشخصية السيكوباتية (صفحة 55).

- الحيل الدفاعية الازاحة - التقمص النكوص صفحة 69.





المحذوفات من علم الاجتماع - الفصل الأول النظرية الاجتماعية بناءها ووظائفها ص 75-58.

- علاقة علم الاجتماع بالأنثروبولوجيا صفحة 90.

- كتاب علم النفس والاجتماع للصف الثالث الثانوى للعام الدراسي 2023 / 2024 هو الكتاب المقرر هذا العام لطلاب مدارس النور للمكفوفين للثانوية العامة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، المحذوفات المدارس النور للمكفوفين لطلاب الصف الثالث الثانوي:

- علم النفس: «الذكاء البصري المكاني، ونظرية التعلم بالفهم والاستبصار ص 15-16، و نظرية الأنماط في الشخصية صفحة 52-53».

- علم الاجتماع :نماذج من بعض النظريات في علم الاجتماع صفحة 77.