الحكومة تنفى صدور أى أسعار جديدة لجميع المنتجات البترولية

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تم تداوله من قبل بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى بقائمة بأسعار جديدة لكافة المنتجات البترولية بعد إقرار زيادتها، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار المنتجات البترولية، وأن القائمة المتداولة مزيفة وغير صادرة عن أى جهة رسمية، وأن أسعار كافة المنتجات البترولية المعمول بها -وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية فى اجتماعها الأخير بتاريخ 3 نوفمبر 2023- ثابتة كما هى دون تطبيق أى زيادات جديدة عليها حتى الآن.

وأوضحت أنه سيتم تحديد أسعار المواد البترولية سواء بالارتفاع أو الخفض أو التثبيت، وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائى فى اجتماعها الدورى القادم والمقرر عقده خلال الربع الأول من العام الحالى، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.