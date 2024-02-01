شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن محذوفات مادة الفلسفة لطلبة الثانوية العامة المكفوفين والان مع تفاصيل الخبر





القاهرة - سامية سيد - أولا :- الفلسفةالموضوع الأول :- (الفلسفة وقضايا البيئة ) صفحة 18 ،وصفحة 19 بالكامل، الموضوع الثاني : رؤية الفلسفة الأخلاقية البيولوجية والطبية ) المضامين الأخلاقية للتحري الوراثي صفحة 29 بالكامل والموضوع الثالث : الفلسفة وأخلاقيات المهنة لا يوجد حذف، والموضوع الرابع : التفلسف وعلاقته بالقيم صفحة 54 ( المثال فقط بداية من كلمة المثال حتى يكون حظه الحرية ) ويدلل الطالب بمثال من عنده بمساعدة المعلم .





ثانيا المنطقالموضوع الأول الاستدلال الاستقرائي وتطبيقه في العلوم الصورية جميع الأمثلة الخاصة بالحجج الاستنباطية من صفحة 60 حتى صفحة 64 والشرح مقرر. الموضوع الثاني : الاستنباط وتطبيقه في العلوم الصورية .

ثانيا الحجج الاستنباطية من صفحة 81 إلى 85 بالكامل

الموضوع الثالث : التكامل بين المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي لا يوجد حذف.

الموضوع الرابع : - ( المنطق وتكنولوجيا الاتصال صفحة 98 رابعا الأساس المنطقي للحاسوب، صفحة 99 دور المنطق في تطوير الحاسوب.