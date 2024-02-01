محذوفات الثانوية العامة 2024 لطلبة الدمج فى الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا

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القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الموضوعات المحذوفة في محتوى منهج الفيزياء والكيمياء والاحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الصف الثالث الثانوي المدمجين 2024، مراعاة للظروف الخاصة للطلاب المعاقين المدمجين بمدارس التعليم العام ذات المقررات الدراسية المخصصة لمدارس التعليم العام.

محذوفات مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة المدمجين 2024

ـ قانونا كيرشوف من الفصل الأول من الوحدة الأولى من صفحة 13 حتی صفحة 18، وموضوع دوائر التيار المتردد، الفصل الرابع من الوحدة الأولى من صفحة 91 حتی صفحة 107.

ـ محذوفات مادة الكيمياء للثانوية العامة لطلبة الدمج 2024.

ـ الكحولات - الأحماض الكربوكسيلية – الأسترات من الباب الخامس من صفحة 151 حتى صفحة 187.

ـ محذوفات مادة الأحياء لطلبة الثانوية العامة 2024.

ـ الأحماض النووية وتخليق البروتين الفصل الثاني من الوحدة الثانية

من صفحة 121، حتى 142.

ـ محذوفات مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية

ـ الحركات الأرضية والانجراف القاري، الباب الرابع من صفحة 43 حتى صفحة 60.