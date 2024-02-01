شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى الترم الأول 2024 فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتزايد معدلات بحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور فى محافظة الجيزة عبر محركات البحث عن نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى 2024 للترم الأول، وذلك بعد إعلان مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع صفوف النقل بالمرحتلين الابتدائية والإعدادية بالإضافة إلى طلاب الشهادة الإعدادية.

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ولأول مرة نتيجة صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية بالإضافة إلى نتيجة الشهادة الإعدادية إلكترونيًا من خلال موقعها، للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك من خلال الرابط الآتى.. https://www.gizaedu.net/، للاستعلام عنها بالرقم القومي ورقم الجلوس.

وأعلنت المديرية النتائج للطلاب داخل المدارس على أيام متتالية وبشكل موحد على مستوى المحافظة، حيث أعلنت أمس الأربعاء نتائج الصفوف (الرابع والخامس الابتدائي والأول الإعدادي)، وأعلنت اليوم الخميس نتائج الصفين (السادس الابتدائي والثاني الإعدادي)، وذلك في كشوف واضحة بلوحة الإعلانات داخل المدارس، ودون تحصيل أي مبالغ تحت أي مسمى.

ومن المتوقع أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة خلال الساعات القادمة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك https://www.facebook.com/profile.php?id=100064357075239&mibextid=LQQJ4d ، موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وأعمال المراجعة بالكامل واعتماد النتيجة، علمًا بأن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالجيزة أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الأول الأربعاء 24 يناير الماضي.

ويمكن لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاستعلام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول بالرقم القومي أو رقم الجلوس من خلال الرابط التالي:

https://www.gizaedu.net/

ويتاح لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024 بعد إعلان النتائج وفتح باب تلقي طلبات التظلم على النتيجة في الإدارات التعليمية، وذلك باتباع الخطوات التالية..

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من درجاتها وسداد الرسوم المقررة.

2- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

3- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التى أبداها الطالب أو ولى أمره يتم البت فى تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته. وفى حالة أحقية الطالب فى التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.