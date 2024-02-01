شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة شحاتة تحصل على الماجستير فى سياسات الإعلام بالجامعة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت الباحثة أميرة شحاتة، الكاتبة الصحفية بجريدة الخليج 365، على درجة الماجستير بدرجة امتياز من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في السياسات العامة بتخصص سياسات الإعلام، عن دراسة بعنوان " السياسات العامة وعدم المساواة بين الجنسين.. ليست قضية النساء فقط في وسائل الإعلام المصرية الخاصة".



د.غادة برسوم، أستاذ مساعد السياسة والإدارة العامة بالجامعة الأمريكية، مشرفة الرسالة

وتكونت لجنة المناقشة من مشرفة الدراسة الدكتورة غادة برسوم أستاذ مساعد ورئيس قسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكل من الدكتورة ليلى البرادعى أستاذ ومدير برنامج الإدارة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودكتورة نورا وهبى أستاذ مساعد بقسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما شارك عدد من الأهل والأصدقاء فى فعاليات المناقشة والاحتفال بنجاح الزميلة.



د. ليلي البرادعى، أستاذ الإدارة العامة بالجامعة الأمريكية

وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد وقياس عدم المساواة بين الجنسين في قطاع الإعلام الإخباري الخاص من خلال مؤشرات مختلفة، بما في ذلك الأجور الوظيفية، وعبء العمل، والترقيات، والأدوار الإعلامية، وسلامة العمل، ومرونة العمل، خاصة بعد كوفيد-19.



د. غادة برسوم مع د. نورا وهبى خلال المناقشة

كما تم إجراء ستة عشر مقابلة مع صحفيين من جرائد مختلفة، تليها جمع بيانات استطلاع رأى لـ 304 مشاركين من قطاع الإعلام الإخباري الخاص، وبما أن عدم المساواة يمكن أن تكون حالة ذات وجهين، فقد تم أخذ وجهات نظر الرجال والنساء في الاعتبار في عينة الدراسة.



الباحثة أميرة شحاتة مع لجنة المناقشة

كشفت نتائج البحث من خلال التحليل الوصفي والإحصائي، عن رؤى جديدة لصياغة سياسات جديدة في مكان العمل تحمي حقوق صحفيين وسائل الإعلام الخاصة من الإناث والذكور.



الأهل والأصدقاء مع الأساتذة والباحثة أميرة شحاتة

وتعتبر إجازة الأبوة وسياسات العمل المرنة في قمة الأولويات لتحقيق المساواة بين الجنسين، وكانت الصحفيات أكثر عرضة للشعور بأنهن لم يعاملن على قدم المساواة مثل زملائهم من الذكور، كما كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية عالية تشير إلى أن الصحفيين الذكور أفادوا بعبء عمل أكبر مقارنة بالصحفيات، وبالتالي، تحتاج قضايا النوع الاجتماعي إلى مزيد من الدراسة لترتيبات العمل الجديدة بعد كوفيد.



جانب من المناقشة

جدير بالذكر أن الكاتبة الصحفية أميرة شحاتة خريجة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وأصدرت كتابا باسم "أنا الشهيد" سابقا، ولها عدد من الأعمال الإعلامية والأكاديمية.



الكاتبة الصحفية أميرة شحاتة مع رسالة الماجستير



الباحثة أميرة شحاتة مع أخواتها د. إسراء شحاتة طبيبة نفسية بقصر العيني وزينب شحاتة طالبة بطب أسيوط



الكاتبة الصحفية أميرة شحاتة مع أخيها الدكتور إسلام شحاتة



الصحفية أميرة شحاتة مع الصحفى الزميل محمد سعودى الحاصل على دكتوراه بإعلام القاهرة



الباحثة أميرة شحاتة تسجل ملاحظات لجنة المناقشة



الباحثة أميرة شحاتة خلال المناقشة



الباحثة أميرة شحاتة خلال مناقشتها



الباحثة أميرة شحاتة تناقش الأساتذة



الباحثة أميرة شحاتة خلال مناقشة الماجستير



الباحثة خلال مناقشة الماجستير



أخ الباحثة الدكتور إسلام شحاتة، طبيب عظام



الباحثة الصحفية أميرة شحاتة



الباحثة أميرة شحاتة