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محذوفات مادة التربية الوطنية لطلاب الدمج بالثانوية العامة 2024

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التعديلات والموضوعات المحذوفة في محتوى منهج التربية الوطنية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام، للعام الدراسي 2023/ 2024 بالمدارس التي بها طلاب مدمجين.

 

الفصل الأول :- القانون والدستور، صفحة 9 التعديل الدستوري، صفحة 10 ، 11 ، 12 الدستور المصري 2014، الفصل الثاني :- الديمقراطية صفحة 7- 19 -20 الديمقراطية وعلاقتها بالمفاهيم الأخرى ، الفصل الثالث :- الأحزاب السياسية من صفحة 32 -33- 34 الأحزاب السياسية في مصر ( نشأتها وتطورها ) الفصل الرابع :- المشاركة السياسية، صفحة 37.

 

 ثالثا : صور المشاركة السياسية ، صفحة 40 و41، سابعا : الدستور والمشاركة السياسية، ثامنا : واقع المشاركة السياسية في المجتمع المصري صفحة 43 بداية من عاشرا ، 45،44، 46 بالكامل.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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