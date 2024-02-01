شكرا لقرائتكم خبر عن محذوفات مادة التربية الوطنية لطلاب الدمج بالثانوية العامة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التعديلات والموضوعات المحذوفة في محتوى منهج التربية الوطنية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام، للعام الدراسي 2023/ 2024 بالمدارس التي بها طلاب مدمجين.

الفصل الأول :- القانون والدستور، صفحة 9 التعديل الدستوري، صفحة 10 ، 11 ، 12 الدستور المصري 2014، الفصل الثاني :- الديمقراطية صفحة 7- 19 -20 الديمقراطية وعلاقتها بالمفاهيم الأخرى ، الفصل الثالث :- الأحزاب السياسية من صفحة 32 -33- 34 الأحزاب السياسية في مصر ( نشأتها وتطورها ) الفصل الرابع :- المشاركة السياسية، صفحة 37.

ثالثا : صور المشاركة السياسية ، صفحة 40 و41، سابعا : الدستور والمشاركة السياسية، ثامنا : واقع المشاركة السياسية في المجتمع المصري صفحة 43 بداية من عاشرا ، 45،44، 46 بالكامل.